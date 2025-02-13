В Челябинске суд выселил из служебного жилья еще одного бывшего зампрокурора

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск о выселении из служебного жилья бывшего заместителя прокурора Челябинской области Вячеслава Тиунова. Решение принято 12 февраля. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Вячеслав Тиунов занимал пост заместителя прокурора Челябинской области в 2019-2023 годах. В ноябре 2024 года прокурор региона направил в суд заявление о выселении бывшего заместителя из служебного жилья, которое он не покинул после увольнения из прокуратуры.

Вячеслав Тиунов выдвинул встречные требования, в удовлетворении которых суд отказала.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе Центральный районный суд удовлетворил иск прокуратуры региона о выселении из служебного жилья бывшего зампрокурора Андрея Потапова. С 2022 года возглавил управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области.