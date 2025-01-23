Бывшего зампрокурора Челябинской области выселят из служебной квартиры

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск о выселении из служебной квартиры бывшего заместителя прокурора Челябинской области Андрея Потапова, а также его супруги Галины Потаповой. Решение принято на заседании 22 января. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Заявление о выселении подала прокуратура Челябинской области 18 ноября 2024 года. В настоящий момент суд также продолжает рассматривать аналогичный иск к еще одному бывшему зампрокурора Вячеславу Тиунову. Следующее судебное заседание по этому делу пройдет 12 февраля этого года.

Вячеслав Тиунов работал заместителем прокурора Челябинской области в 2019-2023 годах. Андрей Потапов занимал должность с 2011 до 2019 года. В 2022-м он возглавил управление министерства юстиции РФ по Челябинской области.

Ольга Воробьева