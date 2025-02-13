Карантин по бешенству ввели в трех городах в Удмуртии: Ижевске, Можге и Сарапуле. Соответствующие указы подписал Глава Удмуртии Александр Бречалов 10 и 11 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Афанасьев Фото: Андрей Афанасьев

В Ленинском районе Ижевска заразилась невакцинированная домашняя собака. На территории подсобного хозяйства в радиусе 500 м установлен карантин. Также ограничения ввели в Можге в радиусе 2 км вблизи ул. Рябиновый Бульвар, Елабужской и Ижевской. Там нашли бешеную лису, которая контактировала с собаками. В Сарапуле ограничения действуют в радиусе 1 км от частного хозяйства в районе Радужный, на улице Рябиновой.

На период действия карантина запрещено перемещать восприимчивых животных, проводить ярмарки и выставки с их участием, посещать неблагополучные территории посторонним лицам.

Напомним, в 2024 году госветслужба зафиксировала 22 случая бешенства домашних животных в республике, что почти в два раза больше, чем годом ранее.