Домашняя собака заразилась бешенством в Ленинском районе Ижевска

Случай бешенства зарегистрировали у домашней непривитой собаки в Ленинском районе Ижевска 7 февраля. Как сообщает пресс-служба администрации города, вероятная причина заражения — возможный контакт с диким животным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Это второй случай заражения бешенством у домашний животных в Удмуртии. По данным Главного управления ветеринарии республики, неделю назад подобный случай зарегистрировали у кота в селе Нылга в Увинском районе. Через несколько дней после появления признаков заболевания животное скончалось.

В личном подсобном хозяйстве в селе Нылга и на прилегающей территории, где находилось больное животное, провели дезинфекцию. С 31 января в населенном пункте установили карантин по бешенству на два месяца.

В 2024 году госветслужба зафиксировала 22 случая бешенства у домашних животных в республике, что почти в два раза больше, чем годом ранее.