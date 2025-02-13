В Воронеже может вырасти родительская плата в детсадах

В ближайшее время в Воронеже ожидается рост размера родительской платы в детсадах, сообщили в городском управлении образования и молодежной политики. Планируется, что она увеличится с 3990 до 4410 руб. Соответствующий документ сейчас готовится на основании вышедших региональных нормативных документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Рост стоимости родительской платы обусловлен ростом цен на продукты питания, пояснили в управлении. «В Воронеже в родительскую плату включаются только расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня, что в полной мере соответствует требованиям действующего законодательства. Все действующие льготы по родительской плате сохраняются»,— уточнили в управлении. Льготы полагаются инвалидам, сиротам, многодетным семьям и ряду других категорий граждан.

Соответствующие изменения происходят и в других регионах РФ. Так, например, в начале февраля родительскую плату за детский сад подняли в Ростове.

Мария Старикова