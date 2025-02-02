Плата за детский сад в Ростове выросла почти на 40%

Плата за посещение детьми детского сада в Ростове увеличилась в январе на 38%. Как следует из документа, опубликованного на портале городской администрации, вслед за ноябрьским повышением цен, тариф увеличили в январе.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Если раньше нахождение ребенка до трех лет полный день в детском саду обходилось родителям в 61,1 руб., то теперь стоимость подняли почти до 98 руб. Для детей от трех до семи лет — плату подняли с 71 до 113 руб.

В сравнении с проектом повышения цен, который администрация города публиковала в конце прошлого года, тарифы выросли не так значительно. Первоначально планировалось увеличить плату до 140 руб. и 169 руб. — соответственно. Стоимость пятичасового пребывания ребенка в детсаде без питания и сна (неполный день) осталась на прежнем уровне — 10,85 руб. за сутки.

Дмитрий Ковалевский