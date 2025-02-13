«Шинник» подписал нового вратаря

Ярославский ФК «Шинник» подписал контракт с 31-летним вратарем Михаилом Опариным. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

Опарин выступал за команды «Калуга», «Иртыш», «Енисей», «Тосно», «СКА-Хабаровск» и «Ахмат». На его счету 124 игры в рамках Первой лиги и 11 матчей в рамках РПЛ.

«Контракт до конца сезона с опцией пролонгации»,— добавили в клубе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ярославский клуб вернулись два защитника — Никита Котин и Седрик Гогуа Куаме. Контракты с ними подписаны также до конца сезона.

Алла Чижова