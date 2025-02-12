В «Шинник» вернулся защитник Никита Котин

Ярославский ФК «Шинник» подписал соглашение с защитником Никитой Котиным, ранее выступавшим за клуб. Об этом сообщается в соцсетях команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

22-летний футболист ранее играл за молодежные команды «Крылья Советов» и ЦСКА, за омский «Иртыш», «Ростов» и махачкалинское «Динамо». В «Шиннике» в сезоне 2023/2024 он отличился одним забитым голом, за команду провел 28 матчей.

«Срок соглашения рассчитан до конца сезона с опцией продления»,— сообщили в «Шиннике».

Ранее в клуб вернулся еще один защитник — Седрик Гогуа Куаме, покинувший «Шинник» летом 2024 года. Как сообщал «Чемпионат» со ссылкой на футбольного агента, игрок возвращается, чтобы помочь «команде достойно выглядеть в чемпионате до конца сезона, дальше он точно поедет в клуб побольше».

Алла Чижова