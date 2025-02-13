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В МЧС рассказали о пострадавшем во время хлопка газа в Тутаеве

В Тутаеве Ярославской области в результате хлопка газа 8 февраля пострадал хозяин квартиры. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

«Ъ-Ярославль» сообщал, что произошел пожар с хлопком газа в многоквартирном доме на улице Советская, дом 29. Тогда в региональном МЧС сообщали об отсутствии пострадавших. Как выяснилось, пожар произошел из-за утечки газа.

«Загорелась квартира на 2 этаже многоквартирного жилого дома из-за хлопка газа. Хозяина отбросило, он очнулся в общедомовом коридоре. С ожогами его госпитализировали»,— сообщили в МЧС России.

В качестве предварительной причины пожара в МЧС назвали нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Антон Голицын

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