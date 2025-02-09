В Тутаеве произошел хлопок газа и пожар

В Тутаеве ликвидировали пожар с хлопком газа в многоквартирном доме на улице Советская, дом 29. Об этом сообщаили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Пожар начался около 23:00 8 февраля, в субботу. На место прибыли 5 пожарных машин и 22 сотрудника МЧС, около полуночи возгарание было ликвидировано. Пострадавших нет.

Хлопок газа выбил окна и дверь квартиры, где произошел инцидент, а также повредил двери соседних помещений. По словам очевидцев, жители дома временно покинули свои квартиры, но позже вернулись домой. В воскресенье жители сообщили об отключении газа во всем доме.

Антон Голицын