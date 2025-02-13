Губернатор утвердил правила награждения новой медалью

Губернатор Ярославской области своим указом утвердил внешний вид и правила вручения медали «Честь и слава». «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее учреждающий медаль губернатора закон приняла областная дума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Медаль будет вручаться за проявление воинской и гражданской доблести, мужество и отвагу при спасении людей, борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций. Также ее смогут получить добровольцы и волонтеры. Ранее в правительстве области сообщали, что медаль будет вручаться в основном участникам боевых действий.

Ходатайство о награждении может подать государственная или местная власть, общественные организации. В указе подробно описан внешний вид медали: круглый полнотелый медальон из серебра с рельефным изображением звезды и надписью «Честь и слава». На оборотной стороне — герб Ярославской области, лента с надписью «Ярославская область» и номер медали. Диаметр медали составляет 32 мм, толщина — 2,5 мм.

Антон Голицын