Медаль губернатора Ярославской области будут вручать участникам СВО

«Медалью губернатора Ярославской области» будут награждать участников боевых действий. Об этом сообщили в областной думе по итогам заседания комитета по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе учреждается новая награда — «Медаль губернатора Ярославской области». Соответствующий законопроект внес в облдуму глава региона Михаил Евраев. Начальник управления правительства области по взаимодействию с законодательными органами Антон Вошатко сообщил, что медали будут вручать участникам боевых действий из Ярославской области.

«Инициатива своевременная, ее актуальность обусловлена проведением СВО»,— отметил председатель комитета Алексей Макаров. Члены комитета поддержали инициативу и рекомендовали облдуме принять проект закона в двух чтениях.

Алла Чижова