Школы Нягани перевели на дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ у детей

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) с 13 по 19 февраля ученики 1-9 классов будут учиться дистанционно из-за высокой заболеваемости ОРВИ у детей и подростков в городе, сообщили в местной администрации. Старшеклассники будут учиться из дома до 21 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение о переводе школьников на обучение из дома было принято по рекомендациям Роспотребнадзора: в Нягани зафиксировано превышение среднего многолетнего уровня заболеваемости, при этом 82,5% случаев ОРВИ приходится на детей и подростков, среди них зарегистрировано 13 случаев гриппа. Эпидемиологическая ситуация ухудшилась в возрастной группе от 7 до 14 лет.

Во время карантина спортивные тренировки и дополнительное образование для школьников будут проводиться в удаленном формате. Очные занятия сохранятся только при индивидуальных тренировках. Соревнования, сборы, концерты, форумы и семинары отменяются или переносятся. При проведении ранее запланированных культурно-массовых мероприятий будут строго соблюдаться противоэпидемиологические меры.

Напомним, с 12 февраля перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей все школы Ханты-Мансийска. Также в городе введен запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Ирина Пичурина