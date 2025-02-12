Все школы Ханты-Мансийска переведены на дистант из-за заболеваемости ОРВИ

Школы Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) с 12 февраля перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей, сообщили ТАСС в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При этом удаленный режим обучения в школе №9 коснулся только учеников 1-8 классов: старшеклассники продолжат посещать уроки, но будут обязаны носить медицинские маски.

Также в городе введен запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, включая культурные и спортивные события.

По данным окружного Роспотребнадзора, 3 по 9 февраля в ХМАО зарегистрировано 110,7 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 24,2%. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей до двух лет.

Напомним, в конце января в Югре в результате выросшего уровня заболеваемости ОРВИ были переведены на дистанционное обучение 23 группы в детских садах и 19 классов в школах. Полностью на удаленку переходили один садик и одна школа в Ханты-Мансийском районе.

Ирина Пичурина