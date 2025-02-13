Прокуратура выявила нарушения при обустройстве природного объекта «Каменный город»

Прокуратура Гремячинска выявила нарушения при исполнении договора на создание экологической тропы на территории природного объекта «Каменный город» природного парка «Пермский». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «Каменный город» в соцсети Фото: страница «Каменный город» в соцсети

Как установила прокуратура, срок проведения работ истек в декабре 2024 года. При этом подрядчик не доделал тропинки, элементы благоустройства, не оборудовал зоны отдыха габаритами. Также не были установлены садово-парковые скульптуры, указатели и информационные стенды.

По итогам проверки директору ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле городской прокуратуры.

«Каменный город» — ландшафтный геоморфологический памятник природы регионального значения недалеко от поселка Шумихинский Гремячинского округа площадью 30 га.