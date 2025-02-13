Ученые изменили направление света и смогут сделать людей невидимыми

Физики из Ланкастерского университета и японской лаборатории NTT впервые смогли изменить направление преломления света, используя обычные атомы вместо специальных искусственных материалов. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Обычно, когда свет проходит через разные среды (например, из воздуха в воду), он меняет направление. Но благодаря явлению, называемому отрицательным преломлением, свет изгибается в противоположную сторону. Это открывает возможности для создания суперточных линз и даже устройств маскировки, которые сделают объекты невидимыми.

Раньше такой эффект получали с помощью метаматериалов — сложных наноструктур, которые трудно производить и которые теряют часть энергии. Теперь ученые нашли способ обойтись без них.

Евгений Федуненко