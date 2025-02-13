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В Татарстане токари и фрезеровщики могут получать до 117 тыс. рублей в месяц

В начале 2025 года доход токарей и фрезеровщиков на производстве составил 171,1 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют данные hh.ru.

В Татарстане токари и фрезеровщики могут получать до 117 тыс. рублей в месяц

В Татарстане токари и фрезеровщики могут получать до 117 тыс. рублей в месяц

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане токари и фрезеровщики могут получать до 117 тыс. рублей в месяц

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За год зарплаты у представителей этих профессий выросли на 26%. При этом среди регионов самый большой доход токари могут получить в Марий Эл. Там за их работу предлагают 199 тыс. руб. в месяц. Зарплаты электромонтажников в Татарстане также за год выросли на 37%, до 122,7 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в 2024 году зарплата научных сотрудников в Татарстане выросла до 94 тыс. руб.

Дарья Сайфиева

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