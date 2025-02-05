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В 2024 году зарплата научных сотрудников в Татарстане выросла до 94 тыс. руб.

Средняя заработная плата научного сотрудника по республике в 2024 году достигла 94 тыс. рублей. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в Кабмине республики.

За последние годы зарплаты молодых научных сотрудников в молодежных лабораториях также выросли более чем в два раза — с 30 до 70 тыс. рублей, отметил замдиректора Казанского научного центра РАН по науке Владислав Чернов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году средняя номинальная зарплата в Татарстане составила 72 тыс. рублей.

Дарья Сайфиева

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