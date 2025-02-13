WSJ: Израиль может атаковать иранские ядерные объекты в 2025 году

В последние недели президентства Джо Байдена американская разведка выяснила, что Израиль рассматривает возможность в текущем году нанести удары по ядерным объектам Ирана, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников, знакомых с докладом.

Для ударов по «сильно укрепленным» ядерным объектам Ирана Израилю, как полагают источники WSJ, потребуется вооруженная поддержка США. В докладе говорится, что Израиль будет подталкивать новую администрацию Дональда Трампа поддержать удары. Тель-Авив опасается, что вскоре возможность остановить Иран в разработке ядерное оружие исчезнет. Сам господин Трамп ранее отказался от атак по Ирану и заявил, что хочет заключить с Тегераном неядерную сделку.

Еще в ноябре 2024 года министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «Иран более уязвим, чем когда-либо, для ударов по своим ядерным объектам. У нас есть возможность достичь нашей самой важной цели — предотвратить и устранить экзистенциальную угрозу для государства Израиль» (цитата по ТАСС).

Представитель Совета нацбезопасности США заявил, что правительство не будет комментировать данные разведки. Израильские военные так же отказались комментировать информацию WSJ. Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не ответила на запрос о комментариях.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иран готовится к обороне».