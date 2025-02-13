Холодный атмосферный фронт сформирует погоду в Петербурге 13 февраля

Петербург 13 февраля будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, небо над регионом закроет плотными облаками, будет идти снег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Температурные показатели немного выше климатической нормы, столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление упадет, но все равно останется выше нормы — 764 мм рт. ст.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что температура выше климатических норм держится в Петербурге уже несколько дней. Похолодание начнется с пятницы, 14 февраля, на выходных в городе ожидают до -12 градусов.

Андрей Маркелов