Спираль циклона принесла в Петербург 12 февраля небольшой снег и тепло

Обширная облачная спираль циклона, выходящая в районы Коми, сформировала погоду в Петербурге 12 февраля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По словам синоптика, днем в регионе сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег. Температурные показатели же вновь превысят рамки климатической нормы.

Столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов, в Ленобласти от 0 до -5. Ветер будет дуть с запада, а затем с северо-запада со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что накануне погоду в регионе формировал антициклон, при котором температурный фон заметно подрос и приблизился к оттепельным отметкам.

Андрей Маркелов