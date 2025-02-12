Спираль циклона принесла в Петербург 12 февраля небольшой снег и тепло
Обширная облачная спираль циклона, выходящая в районы Коми, сформировала погоду в Петербурге 12 февраля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
По словам синоптика, днем в регионе сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег. Температурные показатели же вновь превысят рамки климатической нормы.
Столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов, в Ленобласти от 0 до -5. Ветер будет дуть с запада, а затем с северо-запада со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что накануне погоду в регионе формировал антициклон, при котором температурный фон заметно подрос и приблизился к оттепельным отметкам.