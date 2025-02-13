На Южном Урале число магазинов, где снимают наличные на кассе, превысило 1100

В Челябинской области количество торговых точек, где предоставляют услугу по выдаче наличных с банковской карты на кассе, превысило 1100. Такие магазины работают в 158 населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Услуга востребована в малых и отдаленных территориях, где зачастую нет банкоматов. В Челябинской области более трети точек находится в сельских населенных пунктах, где живут меньше тысячи человек. Чаще всего деньги с банковской карты на кассе можно снять в сетевых супермаркетах, а также на автозаправочных станциях.

Воспользоваться услугой можно, совершив в торговой точке покупку и оплатив ее дебетовой картой. С одной карты, как правило, можно снять до 5 тыс. руб. в день и не более 30 тыс. руб. Магазины не берут комиссию за услугу, но ее может устанавливать банк.

В июле 2024 года Челябинское отделение Уральского ГУ Банка России сообщало, что услугу снятия наличных на кассе оказывают в 1064 торговых точках в 142 населенных пунктах региона.