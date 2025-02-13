Краевое сетевое предприятие нашло нового директора

Краевые власти нашли нового директора ПКГУП «Краевые электрические сети» (КЭС). Им стал Владислав Черепанов, ранее возглавлявший еще одно региональное сетевое предприятие — ПКГУП «Северные краевые электрические сети» (СКЭС). По данным «СПАРК-Интерфакс», изменения в ЕГРЮЛ внесены 12 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Черепанов

Фото: Россети - Урал Владислав Черепанов

Фото: Россети - Урал

Владислав Черепанов родился в 1969 году, окончил Уральский федеральный университет по специальности «Менеджмент на предприятии». Начинал работать на Лысьвенском металлургическом комбинате. С 1991 по 2008 год работал в Чусовских электрических сетях «Пермэнерго». С 2008 по 2012 год был начальником отдела капстроительства Пермских городских электрических сетей «Пермэнерго», с 2012 по 2015 год — замдиректора по капитальному строительству данного производственного отделения. С 2015 по 2019 год работал замдиректора по инвестиционной деятельности «Челябэнерго». С 1 июля 2019 года был назначен на должность замгендиректора по инвестиционной деятельности «Россети Урал».

Напомним, что прежний директор КЭС, экс-руководитель «Пермэнерго» Вадим Локтин покинул пост в конце 2024 года. Все это время обязанности директора исполняла Евгения Ярковская, замдиректора предприятия. И. о. директора СКЭС назначен Алексей Максимов.

ПКГУП «Краевые электрические сети» было образовано на базе МУП «Чернушинские городские коммунальные электрические сети». Единственный учредитель предприятия — министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края. Основная деятельность ПКГУП — передача электрической энергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям энергопринимающих устройств юридических и физических лиц. Предприятие также осуществляет строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией, производство электромонтажных работ. Прибыль компании за 2023 год увеличилась в 315 раз и составила 333 млн руб. (в 2022-м — 1 млн руб.). При этом выручка организации выросла с 93,6 млн руб. до 939 млн руб. (903%).