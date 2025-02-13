На дороге Пермь — Екатеринбург восстановили движение после ДТП с грузовиками

На 249 км дороги Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с двумя грузовиками и экскаватором. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, утром 13 февраля ограничения были сняты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Авария произошла в Нижнесергинском районе вечером накануне. По предварительным данным, ехавший в сторону Перми водитель Shacman не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с Isuzu, после чего сместился вправо и наехал на стоящий экскаватор — из-за этого автомобиль опрокинулся и рассыпал груз.

Движение было перекрыто, на сейчас оно осуществляется по одной полосе в каждом направлении. На месте сотрудники ДПС проводят проверку, мероприятия по ликвидации последствий продолжаются. Пострадавших в ДТП нет.

Ранее в Свердловской области на 333 км дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла авария при участии автомобиля скорой помощи, в результате которой погибли два человека.

Ирина Пичурина