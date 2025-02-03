На трассе у Серова произошло смертельное ДТП с участием машины скорой помощи

В Свердловской области на 333 км дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла авария при участии автомобиля скорой помощи, в результате которой погибли два человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Инцидент произошел недалеко от Серова. По предварительной информации, 28-летняя девушка за рулем Toyota, ехавшая в сторону Екатеринбурга, не справилась с управлением из-за выбранной небезопасной скорости и выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной медиков. В результате ДТП пассажиры Toyota, 67-летний мужчина и 74-летняя женщина, погибли на месте. В автомобиле скорой находились водитель и фельдшер, они не пострадали.

На месте аварии работают сотрудники полиции.

Напомним, по результатам 2024 года, трасса Екатеринбург — Нижний Тагил —Серов стала одной из наиболее аварийных. В январе на ней в результате ДТП погибли два человека в легковом автомобиле.

Ирина Пичурина