ИГЖН аннулировала лицензию у компании, обслуживавшей жилые дома в Перми и Чусовом

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) прекратила действие лицензии управляющей компании ООО «Солнечный двор». Основанием для этого стало заявление самой управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба ИГЖН.

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ООО «Солнечный город» обслуживало один многоквартирный жилой дом в Перми и 14 домов в Чусовом. Все они будут исключены из реестра лицензий. ИГЖН направила мэрии Перми и администрации Чусовского округа письма о принятии мер по обеспечению выбора собственниками данных домов способа управления.

ООО «Солнечный двор» было зарегистрировано в ноябре 2019 года в Перми. Учредителем общества является Екатерина Ридель. Выручка компании за 2023 год составила 23 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб.