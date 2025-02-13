Трамп: Путин добивается разрешения конфликта на Украине на постоянной основе

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил президенту России Владимиру Путин объявить перемирие на Украине, но в ответ услышал слова о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе, передает Reuters.

«Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию»,— сказал господин Трамп. По его словам, «Путин хочет мира сейчас, он не хотел его с Байденом».

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа прошел 12 февраля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, господин Путин упомянул в беседе «о необходимости устранения первопричин» конфликта на Украине. Выступая перед журналистами в Белом доме после разговора, господин Трамп согласился с идеей о нецелесообразности принимать Украину в НАТО.

Подробнее о переговорах президентов России и США — в материале «Ъ».