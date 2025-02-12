Наставник «Локомотива» оценил игру в Минске

Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин считает, что исход игры с минским «Динамо» решило большинство. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославцы проиграли со счетом 1:3. Наставник «Локомотива» поздравил Минск с победой.

«Большинство сегодня решило исход матча. В прошлом матче мы забили, сегодня Минск забил. Но в целом немного было моментов, поэтому нужно было реализовать то, что было. Всего две победы за последние семь игр? Мало забиваем, много пропускаем. Вопросы есть к защитникам, к вратарям, к нападающим, к тренерскому штабу»,— прокомментировал господин Никитин.

Основной вратарь «Локомотива» Даниил Исаев выведен из списка травмированных и уже тренируется. Игорь Никитин сообщил, что голкипер поехал вместе с командой, но в ближайших матчах на лед он не выйдет.

14 февраля ярославцы сыграют с «Северсталью» в Череповце. Напомним, что «Локомотив» уже обеспечил себе выход в плей-офф.

Алла Чижова