Ярославский «Локомотив» уступил минскому «Динамо» со счетом 1:3. Игра прошла в Беларуси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет открыли хозяева под конец первого периода: отличился Егор Бориков. «Локомотив» смог сравнять в начале второго периода: шайбу в ворота соперника забросил Артур Каюмов. После чего «Динамо» воспользовался удалением ярославского нападающего Дениса Алексеева в середине второго периода — забил Сэм Энас. В третьем периоде после гола Вадима Мороза счет уже стал 3:1 в пользу минской команды. Отыграть две шайбы «Локомотив» не смог.

14 февраля ярославцы сыграют с «Северсталью» в Череповце. Напомним, что «Локомотив» уже обеспечил себе выход в плей-офф.

Алла Чижова