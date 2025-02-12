В Краснодаре ко Дню Победы запланировано более 200 мероприятий

В краевой столице ко Дню Победы власти запланировали проведение более 200 мероприятий. Под председательством губернатора Вениамина Кондратьева провели оргкомитет, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Геленджика Фото: администрация Геленджика

В преддверии праздника в Краснодаре проведут квесты, фестивали, викторины, конкурсы, концерты, соревнования и экспозиции. Улицы и общественный транспорт будут оформлены в едином стиле.

По словам Евгения Наумова, большое внимание уделят ветеранам. В 2025 году для 15-ти из них отремонтируют жилье и вручат 939 медалей. Также им планируют направить единовременную выплату.

Весной в Краснодаре состоится Международный патриотический форум, организованный активистами движения «Пост № 1». Ожидается, что в нем примут участие делегации из 50 регионов России.

В преддверии праздника разработали более 30 маршрутов для пеших экскурсий. Кроме того, весной пройдут фестивали духовых оркестров и ретро-техники, выставки и реконструкции исторических событий, а также концерты во дворах ветеранов.

В городе к 9 мая установят различные архитектурные формы. Символика Дня Победы будет украшать как социальные объекты, так и многоквартирные дома. Сейчас флаги уже установили на 110 предприятиях потребительской сферы: рынках, ярмарках, кафе, ресторанах, универмагах и ТЦ.

В честь юбилея Победы городской транспорт украсят тематическими наклейками. Кроме того, на линии выйдет «Трамвай Победы-80». В украшенном вагоне артисты исполнят песни военных лет. Для подростков организуют квест «Наследники Победы — 2025».

Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности. В парке имени 30-летия Победы состоится десятый ежегодный фестиваль ретро-техники и клубов исторической реконструкции «Наследие». Кульминацией фестиваля станет реконструкция эпизода боя по прорыву «Голубой линии». Также запланирован масштабный автопробег.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на Кубани всем ветеранам Великой Отечественной войны присвоят статус почетных граждан муниципалитетов, в которых они живут.

Алина Зорина