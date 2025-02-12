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За год ГК «Ренна» увеличила экспорт мороженого почти на 20%

За 2024 год компания, выпускающая мороженое под брендами «Коровка из Кореновки» и «Облака из молока», экспортировала 2,3 тыс. т своей продукции. Рост экспортных продаж составил 18% год к году, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГК «Ренна».

Фото: пресс-служба ГК «Ренна»

Фото: пресс-служба ГК «Ренна»

В 2024 году компания расширила географию своего экспорта, добавив в список еще две страны — Южную Корею и Объединенные Арабские Эмираты. По словам генерального директора «Кореновского молочно-консервного комбината» Игоря Московцева, отмечается положительная динамика и рост продаж на российском и зарубежном рынке. Для увеличения мощности предприятия на 25% проводится модернизация и дооснащение фабрики.

Как сообщили в компании, в прошлом году самыми крупными зарубежными потребителями мороженого были Узбекистан, Казахстан и Абхазия.

Алина Зорина

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