Индекс промышленного производства в Ленобласти за 2024 год составил 108,2%

По итогам 2024 года индекс промышленного производства (ИПП) в Ленинградской области составил 108,2%, в обрабатывающей промышленности — 108,7%. Такие данные представил Петростат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Наибольший рост в 47-м регионе в прошлом году показала химическая отрасль (+31,9%), производство компьютеров и электроники увеличилось на 24,8%, резинотехнических изделий — на 21,5%, электрического оборудования — на 25,7%.

Как отметил по этому поводу губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, на значительный рост показателей повлиял курс на импортозамещение и рост внутреннего потребления. «Сохраняем поддержку областных предприятий в логистике, в поиске новых рынков, повышении производительности труда»,— прокомментировал глава региона.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, в Петербурге за прошедший год индекс промышленного производства составил 110,9%. Это на 6,3% выше показателя в среднем по РФ и на один процентный пункт больше, чем годом ранее, отчитались в Смольном.

Андрей Цедрик