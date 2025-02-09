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Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам года вырос до 110,9%

По итогам прошедшего года индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге по сравнению с 2023 годом составил 110,9%. Это на 6,3% выше показателя в среднем по РФ и на один процентный пункт больше, чем годом ранее, отчитались в Смольном.

Как сообщили в городской администрации, драйвером промышленного роста стал машиностроительный комплекс — его доля составляет треть от общего производства. В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий ИПП вырос в 1,5 раза, автотранспортных средств — в 4,1 раза, уточняется в сообщении.

Также положительную динамику в Петербурге за указанный период продемонстрировало производство одежды (рост в 1,5 раза). В то же время ИПП в обработке древесины и в производстве изделий из дерева составил 116,9%, текстильных изделий — 109,5%, химических веществ и химических продуктов — 105%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам 2024 года в Петербурге организовали более полутора десятков мероприятий в рамках программы «Биржа поставщиков». С ее помощью городские предприниматели смогли заключить контрактов на сумму более 3 млрд рублей в различных отраслях промышленного производства.

Андрей Цедрик

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