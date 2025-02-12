«Подорожник» с изображением Финляндского вокзала начнут продавать 13 февраля
Карту «Подорожник», приуроченную к 155-летию Финляндского вокзала, можно будет приобрести с 13 февраля во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок». Лимитированный тираж состоит из 50 тыс. карт, их дизайн отражает историю архитектурного облика одного из самых знаменитых вокзалов России.
Фото: пресс-служба комитета по транспорту
Первое здание вокзала было возведено в 1870 году архитектором Петром Купинским, чтобы связать столицу с Великим княжеством Финляндским. Именно сюда в апреле 1917 года прибыл вождь мирового пролетариата Владимир Ленин.
В годы блокады вокзал, единственный из ленинградских, продолжал трудиться, являясь начальным пунктом стальной магистрали «Дорога жизни». В 1965–1969 годах его перестроили по проектом архитекторов Петра Ашастина, Николая Баранова и Якова Лукина.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржцы пожаловались на погасшие стрелки часов Финляндского вокзала.