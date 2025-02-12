«Подорожник» с изображением Финляндского вокзала начнут продавать 13 февраля

Карту «Подорожник», приуроченную к 155-летию Финляндского вокзала, можно будет приобрести с 13 февраля во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок». Лимитированный тираж состоит из 50 тыс. карт, их дизайн отражает историю архитектурного облика одного из самых знаменитых вокзалов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Первое здание вокзала было возведено в 1870 году архитектором Петром Купинским, чтобы связать столицу с Великим княжеством Финляндским. Именно сюда в апреле 1917 года прибыл вождь мирового пролетариата Владимир Ленин.

В годы блокады вокзал, единственный из ленинградских, продолжал трудиться, являясь начальным пунктом стальной магистрали «Дорога жизни». В 1965–1969 годах его перестроили по проектом архитекторов Петра Ашастина, Николая Баранова и Якова Лукина.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржцы пожаловались на погасшие стрелки часов Финляндского вокзала.

Андрей Маркелов