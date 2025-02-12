Петербуржцы пожаловались на погасшие стрелки часов Финляндского вокзала

Утром 12 февраля стрелки часов Финляндского вокзала потухли. Об этом «Ъ-СПб» сообщили читатели. О причинах поломки пока ничего не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На снимке погасшие стрелки часов Финляндского вокзала. Фото: Павел Бурдин Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина Следующая фотография 1 / 2 На снимке погасшие стрелки часов Финляндского вокзала. Фото: Павел Бурдин Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина

Новые часы шестиметрового диаметра работают на вокзальной башне с сентября 2017 года. Прежние, оригинальные, были смонтированы в 1960 году. Замену проводили под предлгом того, что старые не имели циферблата и время было плохо видно в темноте.

По задумке экс-начальника вокзала Сергея Федорова, часы должны были сверяться с системой ГЛОНАСС. Однако без проблем не обошлось. Петербуржцы жаловались на то, что подсветка не работала по ночам, а часы постоянно отстают на 5–10 минут.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в декабре 2024 года с Финляндского вокзала запустили тактовое движение электричек до Сестрорецка. Время в пути составляет 55 минут.

Андрей Маркелов