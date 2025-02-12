Средняя стоимость услуг в салонах красоты Петербурга выросла на 15%

По итогам первого месяца 2025 года средняя стоимость услуг в салонах красоты Санкт-Петербурга составила 3228 рублей. Это на 15% больше, чем в 2024 году, сообщили в пресс-службе IT-компании «Эвотор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средний чек петербургских барбершопов за год вырос на 4% и достиг 2071 рубля. В Москве средняя цена мужской стрижки — 2435 рублей (+3%). При этом самый высокий ценник на услуги мастера по волосам для мужчин зафиксирован в Северной столице, посетителям придется отдать 1923 рубля (+8%).

Самый дорогой маникюр в среднем будет стоить в Петербурге 2329 рублей. За год его стоимость выросла на 10%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на безналичные транзакции в малом бизнесе пришлось 83% платежей в Петербурге.

Татьяна Титаева