На безналичные транзакции в малом бизнесе пришлось 83% платежей в Петербурге

Безналичная оплата при совершении платежей в малом бизнесе пришлась на 83% операции в Санкт-Петербурге. В целом по России показатель увеличился до 78% (+5 п.п.), сообщили в пресс-службе IT-компании «Эвотор».

При этом регионами-лидерами по доле безналичных транзакций стали Ненецкий АО и Ямало-Ненецкий АО (по 91%). Следом за ними ХМАО (87%) и Якутия (85%). Москва и Петербург в 2024 году достигли одинаковых результатов.

Чаще всего «безнал» выбирали при оплате услуг маникюрных салонов (87%), в кофейнях и салонах красоты (86%). В цветочных магазинах с помощью карт и переводов по QR-коду совершено 84% транзакций.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в общественном транспорте Петербурга прокатились зайцем 4% пассажиров.

Татьяна Титаева