В Ростове работы по устранению дефекта на теплотрассе продолжаются

В Ростове работы по устранению дефекта на теплотрассе по ул. Толмачева продолжаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Авариная бригада ООО «Ростовские тепловые сети» проводила работы круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики.

Специалисты завершили земляные работы и демонтировали поврежденный участок трубопровода. В настоящее время ведутся работы по монтажу нового участка теплотрассы, что позволит восстановить теплоснабжение потребителей до конца текущего дня.

Администрация города и департамент ЖКХ и энергетики, а также руководство ООО «Ростовские тепловые сети» держат ситуацию под контролем.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, в аварийная служба ООО «Ростовские тепловые сети» устраняет дефект на тепловой трассе из-за чего временно ограничено теплоснабжение в многоквартирных домах по пер. Университетский от ул. Варфоломеева до ул. Красноармейская.

Снежана Стодольская