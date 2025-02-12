В Ростове работы по устранению дефекта на теплотрассе продолжаются
В Ростове работы по устранению дефекта на теплотрассе по ул. Толмачева продолжаются.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Авариная бригада ООО «Ростовские тепловые сети» проводила работы круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики.
Специалисты завершили земляные работы и демонтировали поврежденный участок трубопровода. В настоящее время ведутся работы по монтажу нового участка теплотрассы, что позволит восстановить теплоснабжение потребителей до конца текущего дня.
Администрация города и департамент ЖКХ и энергетики, а также руководство ООО «Ростовские тепловые сети» держат ситуацию под контролем.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, в аварийная служба ООО «Ростовские тепловые сети» устраняет дефект на тепловой трассе из-за чего временно ограничено теплоснабжение в многоквартирных домах по пер. Университетский от ул. Варфоломеева до ул. Красноармейская.