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В центре Ростова-на-Дону отключили отопление

В Ростове-на-Дону на пер. Университетский Кировского района аварийная служба ООО «Ростовские тепловые сети» устраняет дефект на тепловой трассе. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики.

Из-за аварийных работ временно ограничено теплоснабжение в многоквартирных домах по пер. Университетский от ул. Варфоломеева до ул. Красноармейская.

Ориентировочная время завершения ремонтных работ до 20:00.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростов-на-Дону в 02:45 произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, что привело к частичному отключению потребителей.

Снежана Стодольская

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