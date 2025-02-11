В центре Ростова-на-Дону отключили отопление

В Ростове-на-Дону на пер. Университетский Кировского района аварийная служба ООО «Ростовские тепловые сети» устраняет дефект на тепловой трассе. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики.

Из-за аварийных работ временно ограничено теплоснабжение в многоквартирных домах по пер. Университетский от ул. Варфоломеева до ул. Красноармейская.

Ориентировочная время завершения ремонтных работ до 20:00.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростов-на-Дону в 02:45 произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, что привело к частичному отключению потребителей.

Снежана Стодольская