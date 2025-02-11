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Квартирный пожар на улице Пионерстроя отправил мужчину в больницу

В пятом часу утра 11 февраля в трехкомнатной квартире, расположенной в доме 7-1 по улице Пионерстроя, случился пожар, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. В спальне горела обстановка на площади 4 кв. м.

В результате происшествия пострадал мужчина, его доставили в больницу. Справиться с огнем удалось за полчаса. К тушению привлекались три пожарно-спасательных расчета.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что крупный пожар в нежилом производственном здании произошел вечером 9 февраля в Красносельском районе Петербурга. Его тушили по повышенному номеру сложности.

Андрей Маркелов

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