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Авиакомпания «ЮТэйр» получила 10 новых вертолетов от «Ростеха»

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» передал авиакомпании «ЮТэйр» 10 новых вертолетов Ми-8МТВ-1, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Вертолеты поступили в рамках договора лизинга, подписанного с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» на Петербургском экономическом форуме в июне 2024 года.

Вертолет авиакомпании "Ютэйр" на авиастоянке.

Вертолет авиакомпании "Ютэйр" на авиастоянке.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Вертолет авиакомпании "Ютэйр" на авиастоянке.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Ми-8МТВ-1 имеют современное пилотажно-навигационное оборудование и увеличенную мощность двигателей. Вертолеты предназначены для широкого спектра задач, включая аварийно-спасательные работы, медицинскую эвакуацию, перевозку пассажиров и грузов. Для увеличения дальности полета установлены дополнительные топливные баки.

По данным пресс-службы, с поступлением новых вертолетов парк Ми-17 авиакомпании «ЮТэйр» составит более 130 единиц. Вертолеты будут использоваться для обслуживания нефтегазового сектора, в том числе для освоения нефтяных месторождений, для санитарно-эвакуационных рейсов и обеспечения транспортной доступности удаленных территорий севера России.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что за 2024 год на вертолетах авиакомпании «ЮТэйр» пассажиропоток увеличился на 7,4% — до 675,9 тыс. пассажиров. Кроме того было перевезено 69,5 тыс. тонн грузов, производственный налет составил 113,5 тыс. часов.

Полина Щуцкая

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