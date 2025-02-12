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Деревянный дом XIX–XX веков в селе Лубяны признали объектом культурного наследия

«Малый Господский дом» династии дворян Лебедевых XIX — начала XX веков в селе Лубяны Кукморского района внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщает комитет Татарстана по охране ОКН на своем сайте.

После революции бывшее жилище дворян Лебедевых разграбили. Затем в здании работали учебные заведения и детские сады.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2025 году откроют 12 объектов культурного наследия после реставрации.

Дарья Сайфиева

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