В Свердловской области суд выдворил из России нелегального мигранта

В Екатеринбурге суд принял решение о выдворении из России гражданина Таджикистана Умеда Доргоева, нелегально пребывающего на территории РФ, сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Умед Доргоев приехал в Россию с родителями в 90-х годах, но гражданство РФ не оформил. В 2012 году он вступил в брак с гражданкой России, имеет троих детей, но так и не получил российское гражданство. В 2016 году господин Доргоев получил паспорт гражданина Республики Таджикистан, подтвердив свое намерение оставаться гражданином этого государства. Он также не был официально трудоустроен, не платил налоги и дважды привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

По данным суда, в январе этого года мигранта выявили сотрудники полиции в Полевском. Он проживал в России с февраля 2021 года, но не легализовал свое положение. Постановлением Полевского городского суда он был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином въезда в Российскую Федерацию) и приговорен к штрафу в размере 2,5 тыс. руб. и выдворению. Он обжаловал решение о выдворении, но Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что за 12 месяцев 2024 года в Свердловскую область приехали 232 тыс. мигрантов. Основные миграционные потоки формировали граждане из Республик Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и Армения.

Полина Щуцкая