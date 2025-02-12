Гендиректор Калининградского торгового порта обвиняется в растрате 29,1 млн рублей

Калининградская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора АО «Калининградский морской торговый порт». Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, обвинение выдвинуто по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжелые последствия) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый с сентября 2023 по март 2024 года выплатил зарплату трем фиктивным сотрудникам на общую сумму 23,3 млн рублей. Кроме того, в период с октября 2023 по январь 2024 года гендиректор без согласования с акционерами компании необоснованно выплатил себе премию в размере 5,8 млн рублей. Следствие оценивает общую сумму ущерба в 29,1 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ РФ по Калининградской области. Рассмотрение дела будет проходить в Московском районном суде Калининграда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что после взрывов в порту Усть-Луга на танкере Koala будет проведена массовая проверка торгового флота.

Андрей Кащавцев