На Дону экспорт мясной и молочной продукции вырос 1,2 раза

В январе текущего года объемы экспорта мясных и молочных продуктов с территории региона составили более 430 т, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С территории Ростовской области было отправлено 420 тонн мяса и мясопродуктов, а также 18 тонн молока и молочных продуктов. Основными направлениями экспорта стали ОАЭ, Абхазия, Грузия, Иран, Ангола, Азербайджан и Китай.

Экспорт осуществляются предприятиями, которые прошли ветеринарно-санитарный контроль на соответствие требованиям стран-импортеров.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с территории Ростовской области экспортировали более 100 тонн говядины в Иран

Снежана Стодольская