Британского журналиста заочно арестовали за репортаж из Суджанского района

Ленинский райсуд Курска заочно арестовал журналиста английского издания The Sun Джерома Старки, снявшего репортаж в Суджанском районе, в который 6 августа вторглись вооруженные силы Украины (ВСУ). Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы (ч. 3. ст. 322 УК РФ).

Решение о заочном аресте гражданина Великобритании принято по ходатайству погрануправления ФСБ по Курской области. По версии следствия, Джером Старки с неустановленными лицами въехал на территорию РФ с Украины для съемки репортажа о вторжении ВСУ.

Журналист объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск. Под стражу Джерома Старки заключат после задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции.

После вторжения ВСУ ФСБ возбудила несколько уголовных дел против иностранных журналистов, посетивших Суджанский район для съемки репортажей. По ходатайству следствия курский суд заочно арестовал репортера итальянского RAI Стефани Баттистини, корреспондентов немецкого Deutsche Welle (признан Минюстом иноагентом) Николаса Симона Коннолли и американского CNN Ника Пейтона Уолша, а также румынского журналиста Барбу Мирчу.

Сергей Толмачев, Воронеж