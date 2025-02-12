Акции вывели из-под прицела

Ярославский арбитражный суд вывел из залога акции Ростовского оптико-механического завода, ранее изъятые в пользу государства. С иском в суд обратилась прокуратура, которая установила, что право Российской Федерации на завод не восстановлено полностью. Банк, в залоге у которого находились акции, возражал против удовлетворения иска, однако суд встал на сторону прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростовский оптико-механический завод

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ростовский оптико-механический завод

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск прокуратуры Ярославской области о признании отсутствующим права залога акций ПАО «РОМЗ» (Ростовский оптико-механический завод), ранее изъятых у владельцев в пользу государства. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что арбитражный суд в 2023 году удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 14,6 млн обыкновенных акций завода у ООО «Сибмир» и 8,9 млн — у АО «Иснов». Суд счел, что приватизация оборонного предприятия была проведена без согласия собственника — Российской Федерации. Однако, как установила прокуратура, права государства на принадлежащее имущество в полной мере не восстановлены, так как акции в залоге у АО «Банк “Финсервис”».

«Сохранение записи об обременении в виде залога в пользу Банка в отношении изъятых в пользу государства акций Завода нарушает права Российской Федерации как законного владельца имущества, создает угрозу контроля иностранного лица над стратегическим предприятием при реализации компанией права требования на предмет залога»,— приводится позиция истца в судебном решении.

Истец настаивал, что, поскольку ООО «Сибмир» и АО «Иснов» незаконно владели акциями ПАО «РОМЗ», то и «право передачи акций в залог не возникло, поскольку такое право принадлежит только собственнику». Ответчиком по делу выступили ООО «Сибмир, АО «Иснов», АО «Банк “Финсервис”». В качестве третьих лиц были привлечены ПАО «РОМЗ», ООО «Реестр-РН», АО «Экран-оптические системы». Ответчики не признали требования.

«Согласно доводам Банка, данным участником процесса приняты исчерпывающие меры по установлению собственника предмета залога, проверке законности приобретения и передачи предмета залога в залог. Банк является добросовестным залогодержателем акций публичного акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод"»,— приводится позиция АО «Банк “Финсервис”» в решении суда.

ООО «Сибмир» и АО «Иснов» заявили, что «у прокурора отсутствуют полномочия на предъявление соответствующего иска». Суд отклонил этот аргумент, также как и аргумент о добросовестности залогодержателя.

«Согласно правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, в случае незаконной приватизации спорное имущество не считается выбывшим из собственности Российской Федерации, и владение данным имуществом не может считаться добросовестным. При изложенных обстоятельствах имеются правовые основания для признания спорных обременений отсутствующими и исключения из реестра соответствующих записей»,— говорится в решении суда.

Также суд указал на то, что оснований для применения положений о сроке исковой давности не имеется. Иск прокуратуры Ярославской области удовлетворен.

Суд решил признать право залога в общей сложности 23,2 млн штук акций ПАО «РОМЗ» отсутствующим, исключить из реестра владельцев ценных бумаг запись об обременении акций залогом. Решение не было обжаловано и вступило в силу.

Ростовский оптико-механический завод — одно из ведущих отечественных промышленных стратегических предприятий по разработке, серийному производству и ремонту оптико-механических и оптико-электронных комплексов и приборов специального и гражданского назначения. Основные заказчики — Минобороны, МВД, ФСБ. Предприятие включено в региональный перечень системообразующих организаций Ярославской области, на заводе работают более 800 человек.

Антон Голицын