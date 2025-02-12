Экс-министра транспорта Башкирии Александра Булушева приговорили к трем годам колонии

Кировский районный суд Уфы вынес приговор экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Булушеву и действующему заместителю главы регионального минтранса Руслану Гарипову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов



Они признаны виновными в превышении должностных полномочий.

Александр Булушев приговорен к трем годам в колонии общего режима, Руслан Гарипов — к двум годам лишения свободы условно.

Как сообщал «Ъ-Уфа», причиной возбуждения уголовного дела стали два госконтракта, заключенные региональным минтрансом весной 2022 года с санкт-петербургским ООО «Скайкоптер» на авиаперелеты правительственной делегации по маршрутам Уфа — Волгоград — Уфа (конечным пунктом была Донецкая Народная Республика — «Ъ-Уфа») и Уфа — Нукус — Самарканд — Ташкент — Уфа. Как установило следствие, госконтракты с перевозчиком были заключены постфактум, чем были нарушены интересы других участников рынка, которые могли бы участвовать в аукционе. Общая сумма ущерба бюджету составила 34,5 млн руб.

Подсудимые вину не признали.

Адвокат Александра Булушева намерен подать апелляционную жалобу на приговор.

Венера Хисамова