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Жителя Казани обвиняют в производстве наркотиков и разжигании ненависти

50-летний житель Казани обвиняется в изготовлении наркотиков и разжигании ненависти в мессенджере. Он обвиняется по статьям п. «а» ч. 2 ст. 282 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, в 2022 году фигурант купил через интернет семена наркосодержащего растения, вырастил несколько кустов в квартире и получил более 365 граммов вещества для личного употребления.

Также он опубликовал в чате одного из мессенджеров комментарий с угрозами насилия в адрес группы лиц.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов

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