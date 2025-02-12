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На испанского журналиста завели дело за незаконную поездку в Курскую область

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса. Его подозревают в незаконном пересечении госграницы в Курской области (ч. 3 ст. 322 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в феврале 2025 года фигурант вместе с военнослужащими ВСУ пересек госграницу РФ и в дальнейшем находился в Суджанском районе Курской области. Документов и права на въезд в Россию у него не было.

Следователи устанавливают местонахождение подозреваемого. В ходе расследования планируется дать уголовно-правовую оценку его действиям.

В конце января суд в Курске заочно заключил под стражу журналиста английского издания The Sun Джерома Старки. Он обвиняется в незаконном пересечении госграницы РФ для съемки репортажа о вторжении ВСУ в Курскую область.

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Алина Морозова

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